Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що Бергер уже доправили до країни, де вона пройде первинний медичний огляд, а згодом зустрінеться з родиною.

Бергер була солдаткою-розвідницею ЦАХАЛ. Бойовики ХАМАС захопили її під час нападу на військовий пост Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року.

Також у межах цього обміну ХАМАС планує звільнити ще двох ізраїльських заручників – Арбель Ягуд та Гаді Мозеса, а також п’ятьох громадян Таїланду, яких викрали під час атаки на Ізраїль.

У відповідь Ізраїль погодився звільнити 110 палестинських ув’язнених, серед яких десятки засуджених до довічного ув’язнення.