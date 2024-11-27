Про це повідомив президент США Джо Байден.
Як стало відомо, збройний конфлікт між сторонами тривав майже два місяці, після того як ізраїльська армія розпочала військову операцію на території Лівану у відповідь на тривалі ракетні обстріли з боку “Хезболли”.
“Сьогодні у мене є хороші новини з Близького Сходу. Я щойно провів розмови з лідерами Ізраїлю та Лівану. Радію, що можу повідомити: обидві сторони прийняли пропозицію США щодо припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і “Хезболлою”, – заявив Байден.
Президент США також висловив подяку французькому лідеру Емманюелю Макрону за співпрацю у досягненні перемир’я.
“Те, що залишилося від “Хезболли” та інших терористичних організацій, не буде допущено до створення загрози безпеці Ізраїлю”, – підкреслив Байден.
Згідно з угодою, ізраїльські війська протягом двох місяців поступово покинуть Ліван, а контроль над прикордонною зоною перейде до армії Лівану.
Її завданням буде недопущення відновлення військової інфраструктури “Хезболли”. Байден висловив надію, що припинення вогню стане довгостроковим заходом для стабілізації регіону.
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