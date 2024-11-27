Ізраїль і ліванське угруповання "Хезболла" досягли домовленості про припинення бойових дій. Угода, яка набрала чинності в ніч на середу, була укладена за посередництва Сполучених Штатів.

Про це повідомив президент США Джо Байден.

Як стало відомо, збройний конфлікт між сторонами тривав майже два місяці, після того як ізраїльська армія розпочала військову операцію на території Лівану у відповідь на тривалі ракетні обстріли з боку “Хезболли”.

“Сьогодні у мене є хороші новини з Близького Сходу. Я щойно провів розмови з лідерами Ізраїлю та Лівану. Радію, що можу повідомити: обидві сторони прийняли пропозицію США щодо припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і “Хезболлою”, – заявив Байден.

Президент США також висловив подяку французькому лідеру Емманюелю Макрону за співпрацю у досягненні перемир’я.

“Те, що залишилося від “Хезболли” та інших терористичних організацій, не буде допущено до створення загрози безпеці Ізраїлю”, – підкреслив Байден.

Згідно з угодою, ізраїльські війська протягом двох місяців поступово покинуть Ліван, а контроль над прикордонною зоною перейде до армії Лівану.

Її завданням буде недопущення відновлення військової інфраструктури “Хезболли”. Байден висловив надію, що припинення вогню стане довгостроковим заходом для стабілізації регіону.