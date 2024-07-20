Про це написала Армія оборони Ізраїлю, а також Axios, The Times of Israel, Al Masirah, Al Hadath та Alahednews.

“Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військових об’єктах терористичного режиму хуситів у районі порту Аль-Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці”, — ідеться в повідомленні ізраїльської армії.

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю “Моссад” також поінформувало про атаку та показало кадри з місця подій.

I don't know what the international coalition did there in Yemen for 8 months. Though Don't f**k with Israel, you stone age high khats pic.twitter.com/y7gq5tvd1D — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 20, 2024

ЗМІ пишуть, що це перший випадок, коли Ізраїль безпосередньо здійснив атаку на Ємен.

Ізраїльські військово-повітряні сили бомбардували нафтопереробні підприємства в порту Худейда.

Видання Al Arabiya з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що удар по паливному складу та нафтопереробним заводам у порту Аль-Худейда в Ємені нанесли спільно Ізраїль, США та Великобританія. Написали також, що операцію виконували 12 ізраїльських літаків, зокрема винищувачі F35.

Міністерство охорони здоров’я Ємену повідомило, що через обстріл є загиблі та поранені.