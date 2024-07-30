Ізраїльська армія підтвердила, що у вівторок ввечері завдала удару по столиці Лівану – Бейруту, в результаті чого загинув один із високопосадовців «Хезболли».

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, цілью був командувач «Хезболли», який здійснив смертоносний ракетний удар по Мадждал-Шамсу та інші атаки на Ізраїль.

Через кілька хвилин після того, як ЦАХАЛ підтвердив завдання удару, міністр оборони Йоав Галант виступив із заявою, що ліванське терористичне угрупування «перетнуло червону лінію».

Видання з посиланням на різні ЗМІ зазначає, що загиблий – Фуад Шукр, також відомий як Хадж Мохсін, старший радник лідера терористичного угрупування Хасана Насралли.

Кілька років тому Шукр був оголошений ЦАХАЛом командиром проєкту з виробництва високоточних ракет «Хезболли». Він також розшукується Сполученими Штатами за причетність до вибуху в казармі морської піхоти США в Бейруті в 1983 році.