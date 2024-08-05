Армія оборони Ізраїлю вночі 5 серпня заявила про численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали кордон з Ліваном на півночі Ізраїлю. Також повідомляється, що офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

“Після сирен, які звучали протягом останньої години у Верхній Галілеї, були виявлені численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали кордон з Ліваном. Кілька перехоплювачів були запущені в бік цілей, і було виявлено падіння поруч з Айєлет ха-Шахар”, — йдеться у повідомленні.

За даними Армії оборони Ізраїлю, внаслідок атаки в цьому районі офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості і були евакуйовані в лікарню для отримання медичної допомоги.

“Пожежні служби Ізраїлю в даний час працюють над гасінням пожежі, яка виникла в цьому районі в результаті нападу”, — зазначили ізраїльські військові.

При цьому сирени, які звучали в районах Кір’ят-Шмона і Кфар-Гіладі, були помилковими, додали у ЦАХАЛі.

Раніше пізно ввечері 3 серпня “Хезболла” випустила близько 30 ракет з Лівану по Верхній Галілеї в Ізраїлі, повідомляє ЦАХАЛ. “Хезболла” взяла на себе відповідальність за обстріл відразу після півночі.

“Хезболла” відкрила обмежений другий фронт на півночі Ізраїлю майже одразу ж після атаки ХАМАС на Ізраїль, і з того часу сторони перестрілювалися. “Хезболла” – союзник ХАМАСу, його так само підтримує Іран. Іран обох вважає своєю “віссю опору”, які діють проти Ізраїлю та США на Близькому сході.