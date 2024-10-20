Про це повідомляє Times of Israel із посилання на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що перед ударом ЦАХАЛ попередив цивільне населення про евакуацію у цьому районі Бейруту.

Внаслідок трьох окремих ударів на півдні Лівану армія Ізраїлю ліквідувала трьох відомих бойовиків “Хезболли”. Це старший член Південного фронту “Хезболли” Аль-Хадж Аббас Саламе, фахівець із комунікацій Реда Аббас Уда та відповідальний за виробництво зброї Ахмед Алі Хусейн, повідомили у ЦАХАЛі.

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