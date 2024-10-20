Вранці у неділю, 20 жовтня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по командному центру розвідвідділу Хезболли та підпільному заводу з виробництва зброї в Бейруті.

Про це повідомляє Times of Israel із посилання на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що перед ударом ЦАХАЛ попередив цивільне населення про евакуацію у цьому районі Бейруту.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעות הבוקר, בהכוונה מודיעינית של אגף המודיעין, מפקדה של מטה המודיעין של חיזבאללה וסדנת נשק תת קרקעית בביירות. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, הכוללים אזהרות מקדימות לאוכלוסייה<< pic.twitter.com/Koio7H7Xi3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2024

Внаслідок трьох окремих ударів на півдні Лівану армія Ізраїлю ліквідувала трьох відомих бойовиків “Хезболли”. Це старший член Південного фронту “Хезболли” Аль-Хадж Аббас Саламе, фахівець із комунікацій Реда Аббас Уда та відповідальний за виробництво зброї Ахмед Алі Хусейн, повідомили у ЦАХАЛі.