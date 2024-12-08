У неділю, 8 грудня, сирійські ЗМІ повідомили про удари ізраїльської авіації в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, а також по авіабазі Меззе поблизу столиці Дамаска.

Про це пише видання The Times of Israel.

Заявляється, що метою ізраїльських ударів стають склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об’єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Також ізраїльська армія підтвердила, що її сили просунулися в глиб території Сирії від Голанських висот.

Офіційних коментарів від армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не надходило.

Раніше ізраїльські військові заявили, що відстежують зброю в Сирії та працюють над тим, щоб не допустити її до терористичного угруповання Хезболли чи будь-яких інших елементів, які можуть загрожувати Ізраїлю.