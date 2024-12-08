Про це пише видання The Times of Israel.
Заявляється, що метою ізраїльських ударів стають склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об’єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.
Також ізраїльська армія підтвердила, що її сили просунулися в глиб території Сирії від Голанських висот.
Офіційних коментарів від армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не надходило.
Раніше ізраїльські військові заявили, що відстежують зброю в Сирії та працюють над тим, щоб не допустити її до терористичного угруповання Хезболли чи будь-яких інших елементів, які можуть загрожувати Ізраїлю.
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