Про це пише видання The Times of Israel.

Заявляється, що метою ізраїльських ударів стають склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об’єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Також ізраїльська армія підтвердила, що її сили просунулися в глиб території Сирії від Голанських висот.

Офіційних коментарів від армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не надходило.

Раніше ізраїльські військові заявили, що відстежують зброю в Сирії та працюють над тим, щоб не допустити її до терористичного угруповання Хезболли чи будь-яких інших елементів, які можуть загрожувати Ізраїлю.

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