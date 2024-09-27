ЦАХАЛ стверджує, що сьогодні було завдано удару по головній штаб-квартирі угруповання Хезболла в Бейруті. Після авіаудару над південним передмістям Бейрута було видно великий стовп диму.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами речника ЦАХАЛ, контрадмірала Даніеля Хагарі, штаб-квартира була побудована під цивільними будівлями в передмісті Дахія. Речник ізраїльської армії не уточнив, чи був лідер “Хезболли” Хасан Насралла ціллю та чи був він присутній на місці.

Видання зазначає, що за останні тижні Ізраїль ліквідував більшу частину вищого керівництва Хезболли.

الدخان الأسود يتصاعد من موقع الاستهداف في الضاحية pic.twitter.com/kCEYKbv5NY — هنا لبنان (@thisislebnews) September 27, 2024

Нагадаємо, 19 вересня ізраїльські військові атакували об’єкти “Хезболли” у Лівані, використовуючи авіацію. Військові нагадали, що бойовики “Хезболли” перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит.