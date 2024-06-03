Ізраїльська авіація в ніч на 3 червня ракетами атакувала передмістя міста Алеппо на півночі Сирії. Внаслідок обстрілів загинули троє людей.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією джерела видання, удари “привели до кількох загиблих і певних матеріальних збитків”.

Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях на сирійській території, які, як вважають ізраїльтяни, пов’язані з Іраном. Востаннє ізраїльські літаки завдали ударів по об’єктах в центральній Сирії і на узбережжі 29 травня. Все це відбувається на тлі вторгнення ХАМАСу в Ізраїль та військової операції ізраїльської армії в Секторі Гази.

Протягом багатьох років Ізраїль здійснює напади на обʼєкти у Сирії, через вплив Ірану. Конфлікт загострився, коли Тегеран почав підтримувати президента Башара Асада в громадянській війні, яка почалася в 2011 році.

У квітні Іран у відповідь випустив ракети по Ізраїлю після ймовірного ізраїльського удару, в результаті якого було зруйновано будівлю на території посольства Ірану в Дамаску та вбито кількох іранських офіцерів, у тому числі високопоставленого генерала.