Про це повідомляє агентство Reuters.
За інформацією джерела видання, удари “привели до кількох загиблих і певних матеріальних збитків”.
Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях на сирійській території, які, як вважають ізраїльтяни, пов’язані з Іраном. Востаннє ізраїльські літаки завдали ударів по об’єктах в центральній Сирії і на узбережжі 29 травня. Все це відбувається на тлі вторгнення ХАМАСу в Ізраїль та військової операції ізраїльської армії в Секторі Гази.
Протягом багатьох років Ізраїль здійснює напади на обʼєкти у Сирії, через вплив Ірану. Конфлікт загострився, коли Тегеран почав підтримувати президента Башара Асада в громадянській війні, яка почалася в 2011 році.
У квітні Іран у відповідь випустив ракети по Ізраїлю після ймовірного ізраїльського удару, в результаті якого було зруйновано будівлю на території посольства Ірану в Дамаску та вбито кількох іранських офіцерів, у тому числі високопоставленого генерала.
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