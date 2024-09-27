Ізраїль заявив, що завдав удару по центральній штаб-квартирі ліванської «Хезболли», яка нібито розташована під житловими будинками в Бейруті. За даними ЗМІ, військові хотіли націлитися на лідера угруповання Хасана Насраллу.

Про удар повідомила Армія оборони Ізраїлю, а про деталі написали CNN, Reuters та Axios із посиланням на джерела.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що цей обʼєкт був «епіцентром терору» «Хезболли». А розташували обʼєкт під будинками, щоб «використати ліванців як живий щит».

Кореспонденти CNN казали про потужні вибухи у столиці Лівану. Видання зазначило, що під ударом опинився густонаселений район із сильною присутністю «Хезболли» — Дахіє.

Також CNN із посиланням на ізраїльського чиновника заявило, що Хасан Насралла був ціллю удару. Це написав і Axios. А от джерело Reuters, близьке до «Хезболли», зауважило, що Насралла живий.