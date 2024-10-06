Армія оборони Ізраїлю продовжила свою кампанію з розгрому "Хезболли" в Лівані.

Про це пише The Times of Israel.

Видання посилається на начальника штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенанта Герці Галеві. Він заявив, що з моменту початку наземних операцій у понеділок знищила щонайменше 440 бойовиків “Хезболли”, завдавши ударів по командних центрах, схованках зброї, тунелях та інших об’єктах терористичного угрупування.

Напередодні ЦАХАЛ заявив, що вночі завдав удару по бойовиках “Хезболли” в командному центрі, вбудованому в мечеть в південному ліванському місті Бінт-Джбейль, розташованому на території лікарні.

За словами ізраїльських військових, бойовики, в тому числі близько 30 польових командирів, були вбиті як у результаті авіаударів, так і в боях з військами ЦАХАЛу.

Серед польових командирів – офіцери, відповідальні за різні регіональні підрозділи.

“Ми відтісняємо “Хезболлу” на північ. Частина терористів втекла, а частина була розгромлена нашими військами в ближніх боях”, – сказав Хагарі на пресконференції в суботу ввечері.

Ізраїльські наземні операції на півдні Лівану були описані ЦАХАЛом як “обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди”, метою яких є знищення інфраструктури “Хезболли” в прикордонній зоні, особливо в селах, прилеглих до Ізраїлю, щоб дати можливість жителям півночі повернутися додому.

ЦАХАЛ заявив, що операції на півдні Лівану будуть розширюватися в міру необхідності, але, як і раніше, армія Ізраїлю має намір завершити їх якнайшвидше – протягом декількох тижнів.