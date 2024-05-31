Сьогодні в п'ятницю ізраїльські війська вийшли з міста Джабалія на півночі Гази після 20-денного наступу, завершивши операцію з очищення бойовиків ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Військові повідомили, що під час операції в Джабалії було ліквідовано “сотні терористів” і знищено 12 км тунелів. За оцінками ЦАХАЛу, під час боїв у Джабалії було вбито близько 500-600 терористів. Військові назвали ці бої одними з найінтенсивніших за час війни.

ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС перетворив цивільний район на укріплений бойовий комплекс, обстрілював війська з укриттів і шкіл, а також побудував підпільну терористичну мережу в цивільних будівлях.

На початку травня, Армія оборони Ізраїлю вже втретє за час війни увійшла в Джабалію з метою витіснення бойовиків ХАМАСу, які намагаються відновити свої позиції на півночі Гази. Це сталося після отримання ЦАХАЛом нових даних про тіла ізраїльських заручників, які знаходились там. За час боїв загинули двоє ізраїльських військовослужбовців. Загалом, кількість загиблих військових за семимісячну війну становить 294 особи.

Військові заявили, що продовжують свою операцію в південній частині Гази – місті Рафах. Вперше вони підтвердили, що діють в центрі міста, через день після появи повідомлень про танки в цьому районі.

Протягом останньої доби ЦАХАЛ наніс удари по різних об’єктах по всій Газі, включаючи склади зброї, будівлі, які використовуються терористичними угрупованнями, і осередки бойовиків.