Ізраїль звільнив понад сотню палестинських в’язнів у межах угоди з ХАМАС
У четвер, 30 січня, Ізраїль звільнив 110 палестинських ув’язнених у рамках угоди з ХАМАС про припинення вогню та обмін заручниками.
П’ятниця, 31 січня 2025, 09:19
Теги: Ізраїль, палестинці
Про це повідомляє CNN.
За даними Служби в’язниць Ізраїлю, перед звільненням усіх 110 осіб перевели з різних місць ув’язнення до в’язниць Офер і Кеціот.
У відповідь угруповання ХАМАС звільнило в Газі вісьмох заручників, яких утримували після атак 7 жовтня 2023 року. Серед них – троє ізраїльтян і п’ять громадян Таїланду.
Раніше цього ж дня Ізраїль тимчасово призупинив процес звільнення палестинських в’язнів через хаос під час передачі ізраїльських заручників Червоному Хресту.
Під час передачі натовп у Газі оточив заручників, яких вели до автобусів Міжнародного комітету Червоного Хреста, та почав їх штовхати.
“Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС”, – прокоментував ситуацію прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
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