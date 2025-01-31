Про це повідомляє CNN.

За даними Служби в’язниць Ізраїлю, перед звільненням усіх 110 осіб перевели з різних місць ув’язнення до в’язниць Офер і Кеціот.

У відповідь угруповання ХАМАС звільнило в Газі вісьмох заручників, яких утримували після атак 7 жовтня 2023 року. Серед них – троє ізраїльтян і п’ять громадян Таїланду.

Раніше цього ж дня Ізраїль тимчасово призупинив процес звільнення палестинських в’язнів через хаос під час передачі ізраїльських заручників Червоному Хресту.

Під час передачі натовп у Газі оточив заручників, яких вели до автобусів Міжнародного комітету Червоного Хреста, та почав їх штовхати.

“Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС”, – прокоментував ситуацію прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.