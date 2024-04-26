Ізраїль вважає Рафах останнім бастіоном ХАМАС у секторі Газа і погодився на евакуацію звідти цивільних палестинців перед тим, як атакувати позиції ісламістів.

Армія оборони Ізраїлю провела всю необхідну підготовку до великого наземного наступу на найпівденніше місто Гази Рафах і може розпочати операцію, щойно вона отримає дозвіл уряду

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на ізраїльського чиновника у міноборони.

Ізраїль вважає Рафах останнім бастіоном ХАМАС у секторі Газа і погодився на евакуацію звідти цивільних палестинців перед тим, як атакувати позиції ісламістів. Оскільки в місті, за різними підрахунками, знайшли притулок близько 1,2 мільйона людей, їх переміщення в інші місця може зайняти кілька тижнів.

За даними ЗМІ, в середу Єгипет відвідала делегація Ізраїлю, у складі якої були начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві та глава служби безпеки «Шин Бет» Ронен Бар, які зустрілися з керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем і начальником штабу Осамою Аскаром.

Каїр побоюється, що наступ на Рафах може спричинити гуманітарну катастрофу, яка змусить десятки тисяч жителів Гази порушити кордон і шукати притулку в Єгипті. Раніше речник ізраїльського уряду повідомив, що Ізраїль просувається з наземною операцією, але не назвав часових рамок її проведення.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що в секторі Газа в ХАМАСу залишилося шість батальйонів, чотири з яких у Рафаху, а ще два залишаються в центрі Гази, в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах. При цьому, за час бойових дій на півночі Гази, в самому місті та в деяких центральних частинах і в Хан-Юнісі на півдні Гази армія оборони Ізраїлю розформувала 18 батальйонів ХАМАС.