У неділю, 5 січня, в результаті трьох окремих атак у Секторі Газа загинуло щонайменше 14 палестинців, а загальна кількість вбитих впродовж вихідних днів збільшилась до 102 осіб. Американські та арабські посередники активізували зусилля щодо припинення вогню.

Про це пише Reuters.

Як зазначають представники охорони здоров’я, в результаті сьогоднішнього ізраїльського авіаудару загинули п’ятеро людей в будинку в таборі Нусейрат в центральній частині Гази.

Ще один авіаудар забрав життя у чотирьох людей в палестинському місті Джабалія. Пізніше цього ж дня ізраїльська авіація завдала удару по поліцейській дільниці в Хан-Юнісі на півдні Гази, в результаті чого загинули п’ятеро людей, повідомили медики.

Ізраїльські військові заявили, що їх сили протягом вихідних атакували понад 100 цілей по всій Газі, убивши десятки бойовиків ХАМАС. Також було знищено місця для запуску ракет, які використовувалися для нападів на Ізраїль в останні дні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Гази, керованої ХАМАСом, повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів по цій території за останні 24 години загинуло щонайменше 88 палестинців й ще понад 200 осіб зазнало поранення.