Польща виконає рішення Міжнародного кримінального суду та арештує прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо він вирішить приїхати до країни на річницю звільнення німецького концтабору Аушвіц, що в Освенцимі.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський у коментарі польській газеті Rzeczpospolita, передає Jerusalem.

Наразі відомо, що з ізраїльської сторони буде присутнім на цій події буде лише міністр освіти Йоав Кіш. Чи відвідає захід Беньямін Нетаньягу залишається малоймовірним, як і приїзд президента Ізраїлю Ісаака Герцога.

Зазначається, що 80 річниця звільнення концтабору Аушвіц припадає на 27 січня 2025 року. У Польщі ця подія відзначається на державному рівні.

У листопаді 2024 року Нетаньягу разом з колишнім міністром оборони Йоавом Галлантом було висунуто звинувачення у серії злочинів МКС. Усі 27 держав Європейського Союзу, які підпорядковані Римському статуту, за законом зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт.

Наразі лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Нетаньяху не буде заарештований, якщо він приїде з візитом до країни на запрошення. Кілька країн ЄС спочатку заявили, що заарештують Нетаньяху, якщо він прибуде до їхніх країн, однак пізніше деякі повністю або частково скасували це рішення.