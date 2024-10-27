Про це пише Axios.

Зазначається, що масований удар Ізраїлю у ніч на 26 жовтня по Ірану призвів до виведення з ладу найважливішого компонента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Джерела видання повідомляють, що удар був спрямований на 12 “планетарних змішувачів”, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Це суттєво обмежує здатність Ірану оновлювати свій ракетний арсенал і може стримати його від подальших ударів по Ізраїлю.

Також було вражено чотири батареї ППО С-300, які захищали Тегеран та стратегічні об’єкти.

“Хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела кажуть, що той факт, що Іран не може виробляти нові балістичні ракети, обмежить його здатність поповнювати запаси балістичних ракет для Хезболли та Хуситів”, — зазначається у матеріалі.

Іранські військові не згадали про будь-які пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників, але підкреслили, що Іран залишає за собою право на відповідь.