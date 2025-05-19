Ізраїль вирішив дозволити ввезення “базової кількості продуктів харчування” до Гази, щоб уникнути “кризи голоду” після 10 тижнів блокади. Це рішення було оголошено прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, згідно з інформацією, що надійшла від BBC.

У заяві зазначається, що таке рішення прийнято на основі рекомендацій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і пов’язане з необхідністю підтримки військових дій проти ХАМАС. Влада підкреслила, що продовження блокади може загрожувати новому наступу.

Ця інформація з’явилася одразу після початку масштабних наземних операцій ізраїльських військ у північній та південній частинах Сектора Гази в рамках нової фази військової кампанії, відомої як “Колісниці Гідеона”.

Крім того, Ізраїль планує вжити заходів, щоб позбавити ХАМАС контролю над гуманітарною допомогою. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до “негайного, масового та безперешкодного” відновлення гуманітарної допомоги для Гази.

Гуманітарні організації попереджають про загрозу голоду для 2,1 мільйона жителів Гази, оскільки з’являються свідчення про “виснажених дітей, які страждають від недоїдання”.

Історія блокади гуманітарної допомоги

2 березня Ізраїль заблокував доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази, вимагаючи від ХАМАСу погодитися на план США щодо продовження припинення вогню. Це рішення було спрямоване на тиск на бойовиків, щоб змусити їх зупинити бойові дії.

Блокаду обговорювали на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Великою Британією, Францією та іншими європейськими країнами. Голова гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив, що Ізраїль “навмисно та безсоромно” нав’язує нелюдські умови мирному населенню в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Ізраїльський уряд неодноразово стверджував, що блокада “не призвела до дефіциту” гуманітарної допомоги, частково завдяки надходженню допомоги під час короткочасних припинень вогню. Проте гуманітарні організації попереджають, що основними жертвами стануть цивільні особи, а обмеження є незаконними за міжнародним правом.

Цивільні мешканці повідомляють про один прийом їжі на день через стрімке зростання цін на продукти. Наприклад, вартість борошна зросла в 60 разів з кінця лютого, що призвело до збільшення випадків мародерства.

Ініціатива ООН з класифікації фаз продовольчої безпеки попереджає про неминучість голоду в Газі, якщо Ізраїль продовжить військову ескалацію.

Поточна ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю з Сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та сотень загиблих.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня. Угода передбачала три етапи, включаючи виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Однак 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.