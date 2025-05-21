Американська розвідка виявила, що Ізраїль може готуватися до можливого удару по ядерних об’єктах Ірану, незважаючи на дипломатичні зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на досягнення угоди з Тегераном. Цю інформацію підтвердили кілька американських чиновників, які мають доступ до розвідувальних даних.

Джерела повідомляють, що наразі не існує остаточного рішення ізраїльських лідерів щодо нанесення удару, але в уряді США існують різні думки щодо ймовірності такого кроку. Одна з осіб, знайома з розвідувальними даними, зазначила, що ймовірність ізраїльського удару по іранських ядерних об’єктах значно зросла в останні місяці.

Видання підкреслює, що дії Ізраїлю, включаючи можливий удар, можуть залежати від результатів переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми. Якщо угода не передбачає вивезення всього іранського урану, це може підвищити ймовірність військових дій з боку Ізраїлю.

Розвідка США зафіксувала перехоплення повідомлень та спостереження за переміщенням ізраїльських військових, що свідчить про підготовку до можливого удару. Серед ознак військової активності були переміщення авіаційних боєприпасів та завершення військово-повітряних навчань.

Запити на коментарі до Ради національної безпеки США та канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю залишилися без відповіді. Посольство Ізраїлю у Вашингтоні також відмовилося коментувати ситуацію.

2 травня держсекретар США Марко Рубіо закликав Іран припинити збагачення урану, розробку ракет дальнього радіусу дії та допустити американських інспекторів на свої об’єкти. 15 травня Дональд Трамп заявив, що США близькі до укладення ядерної угоди з Іраном, хоча іранські джерела вказують на наявність прогалин у переговорах.

Переговори між США та Іраном

26 квітня в Омані відбувся третій раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. Метою цих зустрічей є укладення нової угоди, яка б запобігла створенню Іраном ядерної зброї в обмін на зняття санкцій США.

Другий раунд переговорів пройшов 19 квітня в Римі, а перший – за тиждень до того в столиці Оману, Мускаті. Оман виступає посередником між командами США, очолюваною спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, та Ірану, на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.

Раніше Білий дім охарактеризував переговори 12 квітня в Омані як позитивний крок і підтвердив плани на подальші зустрічі. Високорівневі переговори проходять на фоні погроз Трампа завдати військових ударів по Ірану, якщо той не погодиться на нову угоду, що викликало попередження Тегерана про можливе загострення конфлікту в регіоні.

Трамп встановив двомісячний термін для укладення угоди, яка має суттєво обмежити або повністю ліквідувати ядерну програму Ірану.