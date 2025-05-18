У ніч на неділю ізраїльські військові оголосили про успішне перехоплення ракети, яка була запущена з території Ємену. Армія повідомила, що сирени повітряної тривоги спрацювали в кількох регіонах країни, проте інформації про постраждалих або руйнування поки що немає. Сирени лунали по всьому центральному Ізраїлю, а за кілька хвилин до цього мешканці отримали попередження про можливу ракетну атаку через push-сповіщення на свої мобільні телефони.

Єменські повстанці-хусити, які мають підтримку з боку Ірану, продовжують обстрілювати Ізраїль, стверджуючи, що їхні дії є актом солідарності з палестинцями в Газі. Водночас хусити висловили готовність припинити атаки на американські кораблі.

17 травня ізраїльська армія оголосила про старт нової військової операції в Секторі Гази, яка отримала назву “Колісниці Гідеона”. Лише за добу після початку операції в Газі загинуло близько 140 палестинців, а в Ізраїлі відбулися антиурядові протести.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило масштабне вторгнення на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед палестинців. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі національній безпеці.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників на першому етапі; подальше звільнення заручників і повне виведення військ на другому; а також початок відновлення Гази на третьому етапі.

Згідно з повідомленнями, другий і третій етапи будуть узгоджені під час першої фази, а переговори розпочнуться на 16-й день після початку реалізації угоди.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення військових дій у Секторі Гази, завдавши ударів по інфраструктурі, що належить ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, серед яких є жінки та діти.