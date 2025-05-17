Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про старт нової військової операції в Секторі Гази, яка отримала назву “Колісниці Гідеона”. Основною метою цієї кампанії є ліквідація бойовиків ХАМАС та звільнення ізраїльських заручників. Офіційна інформація про початок операції з’явилася на сторінках ЦАХАЛу в соціальних мережах близько півночі 17 травня.

Протягом останньої доби ізраїльські війська здійснили численні авіаудари та мобілізували додаткові сили для встановлення контролю над ключовими районами Сектора Гази. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на саміті Ліги арабських держав у Багдаді, висловив стурбованість з приводу розширення наземних операцій Ізраїлю та закликав до термінового припинення вогню, а також до зняття блокади гуманітарної допомоги для Гази.

За даними палестинських медичних служб, внаслідок ізраїльських ударів за останню добу загинуло 146 палестинців, а 459 отримали поранення. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявляв про наміри провести масштабний наступ проти ХАМАСу, підкреслюючи, що війна триватиме, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення заручників.

У квітні ХАМАС висловив готовність звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на п’ятирічне перемир’я, однак відкинув пропозицію Ізраїлю про часткове припинення вогню з обміном заручниками та 45-денною паузою в бойових діях. ХАМАС наполягає на повному припиненні війни, виведенні ізраїльських військ, обміні полоненими та терміновому надходженні гуманітарної допомоги.

Ізраїль, у свою чергу, вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАСу і інших збройних формувань у Газі. Конфлікт загострився після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, коли бойовики проникли на територію Ізраїлю, захопивши заручників і кілька населених пунктів. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи в регіоні.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАСом була укладена угода про припинення вогню, що передбачала три етапи: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів і звільнення частини заручників, подальше звільнення заручників і повне виведення військ, а також початок відновлення інфраструктури Гази. Проте 18 березня 2025 року ізраїльські сили відновили обстріли, що призвело до нових жертв серед цивільного населення.