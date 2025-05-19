19 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що після завершення військових дій проти угруповання ХАМАС, Ізраїль планує зберегти “загальний контроль” над Сектором Гази. Цю інформацію він озвучив під час коментарів щодо ситуації в місті Рафах, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Нетаньягу підкреслив, що контроль над Сектором Гази є критично важливим для забезпечення демілітаризації та дерадикалізації регіону, що, на його думку, є необхідним кроком для стабільності в майбутньому.

Ця заява стала відповіддю на зростаючий міжнародний тиск, зокрема з боку США, які закликають Ізраїль визначити своє політичне бачення після завершення військових дій.

Водночас, авіаудари по табору біженців у Рафаху призвели до загибелі щонайменше 20 палестинців, за даними місцевих медиків. Ізраїльська армія стверджує, що ці удари були націлені на бойовиків ХАМАС.

Ізраїль також погодився на часткове відновлення гуманітарної допомоги через пункт Керем-Шалом. За даними ООН, з початку наступу на Рафах 6 травня, понад 800 тисяч людей покинули місто.

Атаки ізраїльських сил відбуваються в рамках наземних операцій у північній та південній частинах Сектора Гази, які є частиною нової фази військової кампанії під назвою “Колісниці Гідеона”.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Військові дії в регіоні призвели до гуманітарної кризи та значних людських втрат. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі національній безпеці.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю анонсувала новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. За даними Палестини, внаслідок бойових дій загинуло 146 осіб, і конфлікт триває досі.