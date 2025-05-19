Ізраїльська армія оголосила про початок нової масштабної наземної операції в Секторі Гази, спрямованої на відновлення контролю над територіями, які постраждали від конфлікту. Це рішення стало наслідком безрезультатних переговорів щодо припинення вогню, які проходили в Катарі.

Військові Ізраїлю повідомили про знищення численних терористів та ліквідацію об’єктів терористичної інфраструктури, а також про розгортання своїх сил на стратегічних позиціях. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль забезпечить населення базовими продуктами харчування, щоб уникнути гуманітарної кризи в регіоні.

18 травня Нетаньягу висловив готовність до укладення угоди з ХАМАС, яка могла б передбачати припинення бойових дій. Він підкреслив, що переговорна команда в Досі працює над усіма можливими варіантами угоди, включаючи звільнення заручників, вигнання терористів ХАМАС та роззброєння сектора Гази.

З іншого боку, ХАМАС звинувачує Ізраїль у небажанні припинити війну, стверджуючи, що ізраїльська сторона вимагає звільнення заручників без зупинки бойових дій.

Гуманітарна ситуація в Газі продовжує погіршуватися. За даними місцевих рятувальників, внаслідок нічних обстрілів загинуло щонайменше 130 осіб, серед яких багато жінок і дітей. Медичні працівники попереджають про переповнені лікарні, нестачу медикаментів та зростаючу кількість постраждалих.

Зокрема, в місті Хан-Юніс під час авіаударів постраждали житлові будинки та намети для переселенців, серед загиблих більшість становлять жінки та діти.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та загибелі сотень людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі національній безпеці.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАС була укладена угода про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у секторі Гази. 17 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про новий наступ у палестинському анклаві, спрямований на ліквідацію ХАМАС і звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, і бойові дії тривають.