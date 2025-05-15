Ізраїльські військові оголосили нові розпорядження про евакуацію мешканців з кількох районів міста Газа. Серед зон, що підлягають евакуації, вказані колишні школи та лікарня, які раніше використовувалися як укриття. Цю інформацію підтверджують міжнародні новинні агентства.

Частина території Гази, яка вже зазнала серйозних руйнувань внаслідок бомбардувань, оголошена небезпечною. Місцевих жителів закликають залишити ці райони через загрозу нових інтенсивних ударів з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльські військові вказують на об’єкти, такі як Ісламський університет, лікарня Аль-Шифа та три колишні школи, які, за їхніми даними, використовуються ХАМАС як центри командування. Водночас місцева влада та гуманітарні організації повідомляють, що в цих будівлях можуть перебувати тисячі мирних жителів, і евакуація може бути небезпечною та складною.

Після оголошення про евакуацію ізраїльські літаки завдали кілька авіаударів по цілях у Газі. Свідки та медики повідомили про запуск двох ракет. Міністерство охорони здоров’я зазначило, що деякі постраждалі залишаються під завалами, і рятувальники поки не можуть дістатися до них.

На даний момент ізраїльські військові не коментують ситуацію, заявляючи про перевірку отриманих повідомлень.

14 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що країна не має наміру зупиняти війну в Газі, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення більшої кількості заручників. Він зазначив, що будь-яке припинення вогню буде лише тимчасовим, і у разі звільнення заручників ізраїльські війська продовжать свою операцію.

26 квітня ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників та укласти п’ятирічне перемир’я. Раніше, 17 квітня, угруповання відкинуло пропозицію Ізраїлю про часткове припинення вогню, що передбачала звільнення 10 заручників і 45-денне перемир’я.

ХАМАС наполягає на повному припиненні війни, виведенні ізраїльських військ із Сектору Гази, обміні полоненими та негайному надходженні гуманітарної допомоги. Ізраїль, у свою чергу, вимагає повернення всіх заручників і роззброєння ХАМАСу та інших збройних угруповань.

Конфлікт розпочався 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію в Газі, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед мирного населення.

19 січня 2025 року набрала чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, що передбачає три етапи: повне припинення вогню та звільнення частини заручників, подальше звільнення і виведення військ, а також початок відновлення Сектору Гази. Проте 18 березня 2025 року ізраїльські сили відновили обстріли інфраструктури ХАМАСу, що призвело до загибелі понад 400 осіб, включно з жінками та дітьми.