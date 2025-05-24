Про це повідомляє Associated Press.

На Каннському кінофестивалі іранський режисер-дисидент Джафар Панахі отримав “Золоту пальмову гілку” за свій трилер “Це був лише нещасний випадок”. Режисер, який понад 15 років не мав можливості покинути Іран, отримав цю нагороду з рук акторки Кейт Бланшетт. Під час вручення Панахі підкреслив, що свобода в його країні є найважливішою цінністю, закликавши всіх об’єднати зусилля заради змін.

Виступаючи на сцені, Панахі зазначив: «Ніхто не має права вказувати нам, що носити, що робити, а чого не робити. Кіно – це відображення суспільства, і ми повинні мати право на самовираження». Ці слова стали відображенням його боротьби за свободу творчості в умовах репресій.

Три роки тому Панахі був заарештований у Тегерані, коли намагався дізнатися про долю свого друга, який також був ув’язнений. Після арешту він оголосив голодування. У 2009 році йому заборонили виїзд з країни через участь у похороні студента, який загинув під час протестів Зеленого руху.

У 2023 році, після тривалого голодування, Панахі був звільнений. Протягом останніх 15 років він знімав фільми потайки, зокрема “Це не фільм”, який був знятий у його вітальні, та “Таксі”, події якого розгортаються в автомобілі. Його роботи нелегально доставляли на фестивалі за допомогою USB-накопичувачів. Заборону на виїзд з Ірану зняли лише у 2023 році.

У 2024 році інший режисер, Мохаммад Расулоф, виїхав з Ірану для прем’єри свого фільму в Каннах і переїхав до Німеччини. Панахі ж заявив, що життя у вигнанні не для нього, і планує повернутися до Тегерана 25 травня.

Каннський фестиваль також зазнав перерви через відключення електроенергії у французькому департаменті Приморські Альпи. Вимкнення, яке тривало понад п’ять годин в останній день фестивалю, стало наслідком підпалу підстанції, що постачає електрику місту. Проте електропостачання було відновлено за кілька годин до початку червоної доріжки.

Гран-прі фестивалю, який є другим за значенням призом, отримала норвезька сімейна драма Йоахіма Трієра “Сентиментальна цінність”, що є продовженням його відомого фільму “Найгірша людина у світі”.