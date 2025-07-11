Джейк Салліван про військову допомогу Україні та політику США

Як зазначає медіа The New York Times

Коли адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила призупинити військову допомогу Україні, затверджену за часів Джо Байдена, радник з національної безпеки Джейк Салліван опублікував статтю в The New York Times, в якій різко розкритикував це рішення.

Критики зазначають, що саме Салліван раніше затримував постачання зброї до Києва та заохочував Білий дім обмежувати використання далекобійної зброї. Однак він заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що адміністрація Байдена діяла в межах доступних ресурсів, враховуючи ризики для світової економіки та загрозу ескалації з Росією.

Салліван поділився своїми думками про підхід адміністрації Трампа до завершення російсько-української війни, а також про те, чому Білий дім за Байдена був обережним у постачанні зброї Україні. Розмова відбулася перед заявою Трампа про збільшення допомоги Україні.

Після призупинення військової допомоги Україні, Салліван написав статтю, в якій назвав це рішення «покиненням України». Він вважає, що така риторика Трампа про «жодні дурні війни» шкодить не лише Україні, а й національним інтересам США.

“Я безумовно вважаю, що утримання цієї необхідної і заслуженої зброї, особливо систем протиповітряної оборони, а також іншої військової допомоги, шкодить не лише Україні у її боротьбі за свободу проти російського агресора, а й Сполученим Штатам, бо підриває нашу довіру і надає впевненості Росії, яка є не лише ворогом України, а й США та НАТО.” – Джейк Салліван

На його думку, правильним кроком було б негайно відновити постачання всього необхідного обладнання та збільшити обсяги допомоги. Якщо адміністрація Трампа не готова фінансувати це, багато європейських країн готові взяти на себе ці витрати, і США мають домовитися з ними про співпрацю.

Салліван підкреслює важливість систем протиповітряної оборони Patriot та AMRAAM, які є унікальними для США і важко замінити європейськими аналогами. Він зазначає, що за часів адміністрації Байдена Україна отримала пріоритет у постачанні цих систем, оскільки українські міста зазнають ракетних ударів.

Щодо ситуації на Близькому Сході, Салліван відзначає, що Іран підтримує Росію у війні проти України, але Росія не відповіла взаємністю на атаки Ірану з боку Ізраїлю та США. Це, на його думку, вплине на подальші розрахунки Ірану.

Він також підкреслює, що наразі між США та Іраном діє режим припинення вогню, хоча ризик конфлікту зростає, і висловлює надію на дипломатичне врегулювання ядерної програми Ірану.

Салліван наголошує, що виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні слід сприймати серйозно, але це не суперечить підтримці України, а навпаки, посилює загальну стратегію стримування. Він вважає, що тісна співпраця США з європейськими союзниками, зокрема з Україною, є найкращим шляхом для ефективної конкуренції з Китаєм.

Щодо пріоритетів національної безпеки адміністрації Трампа, Салліван зазначає, що Трамп симпатизує Росії і намагався перекласти відповідальність за війну на Україну, але реальність війни показала протилежне. Він вважає, що США важко буде налагодити тісні відносини з Росією, поки триває війна і Росія здійснює агресію в Україні.

Салліван підтримує ідею дипломатії, але наголошує, що США мають підтримувати Україну, щоб вона була сильною на полі бою і могла вести переговори з позиції сили. Він вважає, що Росія намагається затягнути переговори і не сприймає їх серйозно, а США повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну.

Салліван також підкреслює необхідність посилення санкцій на російський нафтовий сектор і боротьби з ухиленням від санкцій у Європі, адже російська економіка перебуває під значним тиском. Він категорично відкидає твердження, що адміністрація Байдена стримувала Україну у використанні далекобійної зброї, пояснюючи, що США надали безпрецедентний обсяг військової допомоги, яка суттєво допомогла Україні утримувати позиції на полі бою.

Салліван спростовує звинувачення, що він особисто затримував постачання критично важливої зброї, навпаки, він щоденно працював над прискоренням поставок і координацією з міжнародними партнерами. Він підкреслює, що рішення Байдена приймалися з урахуванням думки військових і розвідки, з метою підтримати Україну, але уникнути прямого конфлікту між США і Росією.

“Я дуже пишаюся тим, що ми змогли надати Україні безпрецедентний обсяг військової допомоги, і без президента Байдена я не вірю, що ми побачили б такий рівень підтримки.” – Джейк Салліван

На завершення, Салліван наголошує, що документ про безпекові гарантії, підписаний Байденом і Зеленським на саміті G7, є юридично зобов’язуючим, і адміністрація Трампа має його підтримати разом з іншими країнами, щоб забезпечити Україні надійний захист від майбутньої агресії. Він закликає до спільної стратегії, яка дозволить Україні ефективно стримувати будь-які загрози і захищати свою незалежність.