Джейк Салліван про стратегію США щодо України: військова допомога понад стримування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Джейк Салліван, колишній радник з питань національної безпеки в адміністрації Байдена, спростував поширені думки про те, що основна увага адміністрації була зосереджена на стримуванні ескалації конфлікту між Росією та Україною. Він підкреслив, що пріоритетом було надання військової допомоги Україні.

В інтерв’ю Салліван обговорив питання обмежень на використання американської далекобійної зброї Україною для атак на територію Росії.

“Я повністю відкидаю твердження, що основною стратегією Сполучених Штатів [за часів адміністрації Байдена] було управління ескалацією. Основною стратегією було надати безпрецедентний обсяг військової допомоги Україні та запровадження історичного рівня санкцій щодо Росії. Якщо подивитися на кількість наданої нами зброї та швидкість, з якою це було зроблено ― думаю, це перевершило будь-які очікування в лютому 2022-го.” – Джейк Салліван

Салліван також зазначив, що рівень підтримки України з боку адміністрації Байдена був безпрецедентним, на відміну від політики попередньої адміністрації Трампа, яка не підтримувала такі дії.