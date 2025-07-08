Джейк Салліван про переговори України та Росії: роль США і перспективи миру

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Джейк Салліван, колишній радник з національної безпеки в адміністрації Байдена, висловив думку, що прямі переговори між Україною та Росією не є чимось негативним. Він поділився цими міркуваннями під час інтерв’ю.

Салліван також зазначив, що однією з проблем є спроби адміністрації Трампа зайняти нейтральну позицію в цьому процесі.

“Роль США має бути в тому, щоб Україна за столом переговорів була в найсильнішій позиції з можливих. Це означає, що Вашингтон не мав призупиняти постачання зброї. […] Зараз чудовий час сильніше тиснути на Росію в економічному плані. Голова російського Центробанку вже відкрито каже про складну ситуацію для російської економіки. Треба тиснути ще сильніше ― й це те, що мають робити США. Не триматись осторонь як нейтральний посередник, не неявно капітулювати перед Володимиром Путіним ― а дбати, щоб Україна вийшла з цієї війни зі справедливим і стійким миром”, – говорить він.

На думку Саллівана, Росія свідомо намагається уникнути участі США у переговорах, оскільки це дозволяє їй затягувати конфлікт і продовжувати війну проти України.

Другий раунд переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня за посередництва Туреччини. Українська та російська делегації провели понад годину в обговореннях. За результатами зустрічі, міністр оборони України та голова української делегації Рустем Умєров повідомив про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цих домовленостей будуть оприлюднені найближчим часом.

Російська сторона надала Україні “меморандум”, в якому викладено її бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть узгодити подальші дії. Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Проте, перший заступник міністра закордонних справ України та член української делегації Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилась від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.