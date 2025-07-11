Ямайка та країни Карибського басейну вимагають репарацій за трансатлантичну работоргівлю

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс оголосив про підтримку країн Карибського басейну у зверненні до короля Великої Британії Чарльза III з вимогою репарацій за трансатлантичну работоргівлю, що тривала з XVI по XIX століття. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

На саміті лідерів Карибської співдружності (КАРІКОМ), до складу якої входять 20 країн та асоційованих членів, Голнесс зазначив, що Кінґстон отримав «широку підтримку» від регіону щодо петиції до монарха, який також є главою Ямайки.

Ямайка закликає Чарльза III скористатися своїми повноваженнями та звернутися за юридичною консультацією до судового комітету Таємної ради – апеляційного суду останньої інстанції для заморських територій Великої Британії та деяких країн Співдружності.

Країна сподівається, що це допоможе з’ясувати, чи було примусове перевезення африканців на Ямайку законним, чи це становило злочин проти людяності, а також чи зобов’язував Лондон надати Ямайці правовий захист від рабства та його тривалих наслідків.

Протягом багатовікової трансатлантичної работоргівлі понад 12,5 мільйонів африканців були викрадені та насильно вивезені до Америки, зокрема на Ямайку, де їх продавали в рабство.

Парламент і Кабінет Міністрів Ямайки вже підтримали цю резолюцію, а прем’єр Голнесс називає звернення «сміливим кроком до справедливості». Він підкреслив, що у разі задоволення петиції «Сполучене Королівство нестиме юридичне зобов’язання надати Ямайці та її народу відшкодування за завдану тривалу шкоду».

Міністерка культури Ямайки Олівія Грейндж вважає, що це звернення матиме значний вплив на зусилля щодо отримання репарацій у всьому регіоні.

“Різні країни визначатимуть, яких дій їм вживати. Але головне те, що всі вони підтримують позицію, яку ми зайняли. Це, на мою думку, головне твердження – ми працюємо разом у цих зусиллях.” – Олівія Грейндж

Інші лідери країн Карибського басейну також підтвердили свою відданість цій справі. Наприклад, прем’єр Сент-Вінсента і Ґренадин Ральф Гонсалвес зазначив:

“У Карибському басейні (ми – ред.) маємо конкретне першочергове занепокоєння, першочергову відповідальність за розв’язання питання репарацій за геноцид корінних народів та поневолення африканців.” – Ральф Гонсалвес

Як повідомляло The Guardian, у квітні 2024 року британський монарх вперше висловив підтримку дослідженню історичних зв’язків британської монархії з трансатлантичним рабством.