Джеймс Карафано про політику Трампа та мир в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З моменту, коли Дональд Трамп став президентом США, він обрав курс на прямі переговори між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони до швидкого мирного врегулювання. Однак, як зазначає ексрадник Трампа Джеймс Карафано, його публічна риторика не завжди відображає реальні наміри та дії.

Карафано, експерт з зовнішньої та оборонної політики у вашингтонському Фонді Спадщина, має значний досвід, включаючи 25 років служби в армії США. Він також був частиною перехідної команди Трампа після його перемоги у 2016 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Карафано відвідував Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни.

У розмові Карафано прогнозує можливу коаліцію між Росією та Іраном, а також пояснює, чому Китай більше не зацікавлений у партнерстві з РФ, підкреслюючи, що підтримка України є національним інтересом США.

Коли світова увага зосереджена на ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Карафано вважає, що Україна вже зробила кроки до мирних переговорів, продемонструвавши готовність укласти угоду. Він зазначає, що європейські країни та США підтримують цю ініціативу, але справжня причина відсутності миру полягає в тому, що Володимир Путін продовжує намагатися захопити більше території України.

“Ми вже перетнули цей міст. Україна вже поклала мир на стіл переговорів, продемонструвала готовність до укладення мирної угоди. Із цим погодились європейці та США, і єдина причина, чому досі немає миру, проста – Володимир Путін ніколи не припиняв спроб завоювати більше території України.” – Джеймс Карафано

Карафано також вважає, що ситуація для Путіна не покращиться, оскільки Росія досягла піку оборонного виробництва і залежить від підтримки Китаю та Північної Кореї. Він підкреслює, що США вже зробили багато для підтримки України, пропонуючи мирні угоди та військову допомогу.

На запитання про можливість жорсткіших санкцій проти Росії, Карафано зазначає, що хоча санкції можуть не зупинити росіян, їх слід продовжувати, оскільки вони вбивають невинних українців.

Карафано також коментує підтримку Росії з боку Ірану та КНДР, вважаючи, що Іран може стати слабшим, а Китай не отримує вигоди від підтримки Росії. Він вважає, що Китай може підтримувати Росію лише в тому випадку, якщо це не шкодить їхнім інтересам.

Карафано підкреслює, що США мають альтернативи в енергетичній сфері і не залежать від російської економіки. Він вважає, що США не готові поступитися своїми інтересами заради покращення відносин з Росією, якщо вона не змінить свою агресивну політику.

“Звісно, Трамп знає, що не можна довіряти Путіну. Звісно, він знає, що Путін – бандит-убивця.” – Джеймс Карафано

Карафано вважає, що Україні потрібно зміцнити свою обороноздатність, і що співпраця між США, Європою та Україною може допомогти в цьому. Він підкреслює, що найкращою гарантією безпеки для України є її здатність захистити себе.