Ян Штефела: срібло Діамантової ліги 2025 та плани на чемпіонат світу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Чеський легкоатлет Ян Штефела нещодавно поділився своїми думками про кар’єру, зокрема про те, що минулого року розглядав можливість завершення виступів на Діамантовій лізі після здобуття “срібла” у стрибках у висоту на етапі в Монако. Цей етап став для нього другим у сезоні 2025 року.

Сезон Ян розпочав у Досі, Катар, де показав один з найгірших результатів – 2.16 м. Проте на змаганнях у Монако він піднявся на подіум, здобувши “срібло” з результатом 2.32 м, поступившись лише корейському спортсмену Ву Санхьоку, який стрибнув на 2.34 м.

Це друге місце стало першим подіумом Штефели на рівні Діамантової ліги. З моменту свого дебюту у 2024 році він взяв участь у шести стартах, серед яких четверте місце у Лондоні з результатом 2.22 м було близьким до подіуму.

Після Лондона Ян виступив у фіналі Олімпіади в Парижі, де посів дев’яте місце, але довго не міг подолати планку 2.25 м. Вже на початку 2025 року у Тржинеці він стрибнув 2.30 м, а з того часу п’ять разів долав висоту понад 2.25 м, яку поставив собі за мету.

Вражаючі результати сезону-2025

Ось усі результати Яна Штефели вище 2.25 м у сезоні:

2.30 м – континентальний тур у Тржинці (5 лютого), перше місце;

2.29 м – чемпіонат Європи у приміщенні (8 березня), друге місце;

2.28 м – континентальний тур у Кошице (12 червня), перше місце;

2.33 м – командний чемпіонат Європи (28 червня), перше місце;

2.32 м – етап Діамантової ліги у Монако (11 липня), друге місце.

Штефела зізнався:

“Минулого року на етапі в Лондоні у липні я стрибнув на 2.22 метри, і сказав собі, що якщо не стрибну на 2.25 м або більше, то більше не буду змагатися на зустрічах Діамантової ліги.” – Ян Штефела

Наразі Ян входить у топ-3 сезону за результатами. Рекорд сезону-2025 у світі ділять Олег Дорощук та Ву Санхьок з результатом 2.34 м, а чех із висотою 2.33 м на командному Євро посідає третє місце.

Про свої плани спортсмен додав:

“Зрештою, я досяг чудового результату на Діамантовій лізі. Я не дуже задоволений другим місцем, але все одно задоволений результатом. Зараз я отримую максимум насолоди від змагань. Я візьму участь ще у двох стартах, а потім поїду на тренувальний збір, щоб підготуватися до чемпіонату світу у Токіо.” – Ян Штефела

Топ-3 стрибунів у висоту сезону-2025

Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.34 м

Олег Дорощук (Україна) – 2.34 м

Ян Штефела (Чехія) – 2.33 м

Коротко про Яна Штефелу

Ян Штефела – 24-річний чеський стрибун у висоту, чемпіон молодіжного Євро 2021 року зі стрибком 2.20 м. Він здобув срібло на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні та перше місце на командному чемпіонаті Європи-2025.

Також має два фініші у топ-5 на рівні чемпіонатів світу та Європи – у приміщенні 2024 року та на відкритому повітрі того ж року.