Японія скасувала частину санкцій проти Сирії для підтримки відновлення

Проце повідомлює NHK

Японський уряд оголосив про часткове скасування санкцій, які були введені проти Сирії, з метою сприяння відновленню країни після тривалого конфлікту. Цю інформацію підтвердили в японських ЗМІ.

Тимчасовий уряд Сирії неодноразово звертався до міжнародної спільноти з проханням про скасування санкцій, щоб полегшити процес відновлення. У відповідь на ці заклики, японський Кабінет міністрів ухвалив рішення про виключення чотирьох банків, активи яких були заморожені, зі списку санкцій.

Головний секретар Кабінету міністрів Хаяші Йошімаса зазначив, що це рішення стало результатом ретельного аналізу ситуації урядом.

Рішення ґрунтується на тому, що Японія повинна підтримувати зусилля Сирії покращити життя свого народу.

Він також підкреслив, що Японія продовжить співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами для реалізації ефективних заходів, спрямованих на досягнення миру та стабільності в Сирії.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ, санкції знімаються з таких сирійських банків, як Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank та Agricultural Cooperative Bank.

Проте японські санкції залишаться в силі щодо 59 осіб та 31 організації.

Нагадаємо, що 6 січня Сполучені Штати скасували санкційні обмеження після падіння режиму Башара Асада, дозволивши певні фінансові операції з новим урядом Сирії.

24 лютого Європейський Союз ухвалив рішення про зупинку обмежувальних заходів щодо ключових секторів економіки Сирії.

28 травня Рада ЄС прийняла правові акти, які скасовують всі економічні обмеження щодо Сирії, за винятком тих, що пов’язані з питаннями безпеки.