Японія евакуювала 90 громадян з Ізраїлю та Ірану через конфлікт

Про це він повідомив вранці 20 червня під час спілкування з журналістами, пише CNN.

20 червня міністр закордонних справ Японії Такеші Івая оголосив про успішну евакуацію близько 90 японських громадян з Ізраїлю та Ірану. Ця операція була проведена у зв’язку з загостренням ситуації на Близькому Сході. Міністр поділився цією інформацією під час прес-конференції, що відбулася в той же день.

Згідно з його словами, 66 японців, які були евакуйовані з Ірану, вже прибули до Баку, столиці Азербайджану. Ще 21 громадянин, який залишив Ізраїль, досягнув Аммана, столиці Йорданії. Японія також планує провести другий етап евакуації з Ірану, який, ймовірно, відбудеться 21 червня.

“Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією і вживатимемо всіх можливих заходів для захисту японських громадян”, – Такеші Івая

Міністр підкреслив, що Японія рішуче засуджує військові дії Ізраїлю та Ірану.

Варто зазначити, що 16 червня Словаччина провела евакуацію громадян з кількох країн, включаючи Йорданію та Ізраїль, внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході. Загалом до Словаччини прибули 73 особи. 17 червня в Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії.

18 червня Польща евакуювала першу групу людей з Ізраїлю, серед яких були й українці. 19 червня до Вільнюса прибули близько 100 евакуйованих осіб з Ізраїлю, а 20 червня до Румунії було евакуйовано 121 людину з зони конфлікту, ще 37 осіб мають прибути пізніше.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою цієї операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, а також заводів з виробництва балістичних ракет і військових потужностей. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю та зазнав нових авіаударів 13 і 14 червня по ключових військових об’єктах.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон спростував ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.