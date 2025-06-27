В Японії вперше з 2022 року виконали смертний вирок за вбивство

Про це пише NHK

27 червня 2025 року в Японії вперше з липня 2022 року було виконано смертний вирок. Страта торкнулася 34-річного Такахіро Шіраіші, який був засуджений за вбивство дев’яти осіб у місті Дзама, що в префектурі Канаґава.

Згідно з інформацією NHK, Шіраіші, відомий як “вбивця з Twitter”, використовував соціальні мережі для заманювання своїх жертв, пропонуючи їм підтримку у важкі часи, зокрема, людям із суїцидальними думками. Після цього він вчиняв сексуальне насильство, вбивав своїх жертв і зберігав їхні рештки у своїй квартирі. Окрім вбивств, йому також пред’явили обвинувачення у пограбуванні.

Смертний вирок був винесений у 2020 році. Хоча адвокат подав апеляцію, сам Шіраіші згодом відкликав її, що призвело до набуття вироку чинності.

Страту виконали у Токійському слідчому ізоляторі. Це стало першим випадком виконання смертної кари після формування нового уряду під керівництвом прем’єр-міністра Фуміо Ісібі.