Нові обмеження на ексцентричні імена в Японії та світі

Про це пише CNN.

У Японії вступили в силу нові правила, які обмежують можливість батьків давати своїм дітям ексцентричні імена, що можуть викликати плутанину в офіційних документах. Тепер імена на кшталт Пікачу, Кітті чи Найк не можуть бути використані при реєстрації новонароджених.

Згідно з інформацією від CNN, основна проблема полягає в японських ієрогліфах. Батьки, надихаючись популярними персонажами або брендами, часто обирають рідкісні або неправильні варіанти прочитання ієрогліфів, що ускладнює роботу вчителів, лікарів та чиновників, які не можуть коректно прочитати ім’я дитини.

Відповідно до нових норм, дозволеними будуть лише загальноприйняті варіанти читання ієрогліфів. Батьки зобов’язані вказувати фонетичну вимову імені в реєстраційних документах. Якщо місцева влада вважатиме, що вимова не відповідає звичному прочитанню, ім’я можуть відхилити або вимагати додаткове обґрунтування.

Ще однією причиною для запровадження цих обмежень є турбота про захист дітей. Влада побоюється, що діти з надто ексцентричними іменами можуть стати жертвами булінгу або дискримінації в суспільстві.

Обмеження на незвичні імена в інших країнах

Японія не є єдиною країною, де посилюють контроль над іменами. Наприклад, у США спостерігається зростання популярності рідкісних імен, проте правила варіюються в залежності від штату. У Каліфорнії дозволено використовувати лише 26 літер латинського алфавіту, що стало проблемою для Ілона Маска та матері його сина Ґраймс, які спочатку назвали дитину “X Æ A-12”, а потім змінили ім’я на “X Æ A-Xii”.

У Німеччині влада може відмовити у реєстрації імен, які вважаються образливими або шкідливими для дитини. Наприклад, імена “Гастрит” або “Боруссія” (як футбольна команда) були відхилені.

У Новій Зеландії суворо заборонено використовувати імена, що містять титули, такі як “Король” або “Принц”.