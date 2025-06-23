Прем'єр Японії скасував участь у саміті НАТО 2024

Як пише Reuters з посиланням на японську телемережу Fuji Television

Прем’єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба скасував свою участь у саміті НАТО, який заплановано на 24 червня в Гаазі, Нідерланди. Про це стало відомо 23 червня з повідомлення Міністерства закордонних справ Японії.

У міністерстві не надали детальної інформації щодо причин скасування поїздки, зазначивши лише, що це сталося через “різні обставини”.

Згідно з інформацією, наданою агентством Reuters, яке посилається на японську телемережу Fuji Television, Ісіба ухвалив рішення не брати участь у саміті через невизначеність щодо запланованої зустрічі між НАТО та групою чотирьох країн Індо-Тихоокеанського регіону (IP4). Також малоймовірною виглядає зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім Японії, лідери Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії, які також входять до IP4, не братимуть участі у саміті НАТО.

Незважаючи на відсутність прем’єр-міністра, Японію на заході представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Саміт НАТО відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на цей захід.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що остаточне рішення щодо участі Зеленського ухвалюватиме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Також очікується, що на саміті буде присутній президент США Дональд Трамп.

24 червня в рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.