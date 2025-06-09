Скандал з Джаредом Лето: звинувачення у сексуальних домаганнях неповнолітніх

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Air Mail.

Джаред Лето, відомий актор і музикант, опинився в центрі скандалу, коли дев’ять жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях та непристойній поведінці. За даними The Guardian, посилаючись на Air Mail, ці інциденти мали місце протягом кількох років, коли жінки були неповнолітніми.

Одна з жінок, яка вирішила залишитися анонімною, розповіла, що познайомилася з Лето у Лос-Анджелесі в 2006 році, коли їй було всього 16 років. Вона зазначила, що актор часто телефонував їй вночі, ведучи розмови з відвертим сексуальним підтекстом.

Модель Лора Ла Рю також поділилася своїм досвідом. Вона згадала, що у 2008 році, коли їй було 16, Лето “дуже пильно спостерігав за нею” на приватному заході в Беверлі-Гіллз. Після обміну контактами, у 2009 році, вона відвідала його будинок, де актор дразнив її, а також вийшов з кімнати абсолютно голим, що викликало у неї сумніви щодо його поведінки.

Представник Лето заперечив будь-які недоречності у спілкуванні, зазначивши, що Лора пізніше стала його особистою асистенткою.

Ще одна жінка розповіла, що почала спілкуватися з Лето, будучи неповнолітньою. Вона стверджує, що актор ставив їй недоречні сексуальні питання, а коли їй виповнилося 18, він “раптово витягнув свій пеніс і почав мастурбувати”, після чого схопив її руку і поклав на себе.

Диджейка та музична продюсерка Еллі Тейлз у своєму Instagram поділилася історією про напад з боку Джареда Лето, коли їй було 17 років. Вона підкреслила, що Лето знав про її вік, а його поведінка була жахливою та неприйнятною.

Представник Лето рішуче заперечив усі звинувачення, тоді як сам актор поки що не коментував ситуацію.

Джаред Лето – це американський актор і музикант, відомий своїми ролями у фільмах “Реквієм за мрією”, “Американський психопат”, “Перерване життя”, “Далласький клуб покупців” та “Загін самогубців”. У 2014 році він отримав премію “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі “Далласький клуб покупців”.

Нагадаємо, що восени 2024 року під час концерту в Сербії Лето висловив бажання виступити у Санкт-Петербурзі та Москві, незважаючи на те, що у березні 2022 року він публічно підтримав Україну.