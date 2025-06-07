Джей Ді Венс закликає Ілона Маска припинити атаки на Трампа

Як повідомляє подкаст “This Past Weekend with Theo Von”

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що Ілон Маск припинить свої атаки на президента Дональда Трампа в соціальних мережах і вони зможуть знайти спільну мову. Венс також зазначив, що хотів би, щоб Маск повернувся до команди Трампа. Ці думки він висловив під час подкасту “This Past Weekend with Theo Von”.

Венс підкреслив, що Ілон Маск робить “величезну помилку”, переслідуючи Трампа в соцмережах.

“Президент не вважає, що йому потрібно бути в кровній ворожнечі з Ілоном Маском, і я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре.” – Джей Ді Венс

Раніше Маск видалив свій пост у соцмережі X, в якому стверджував, що Трамп фігурує в документах справи Джеффрі Епштейна.

Конфлікт між Трампом і Маском виник після критики Маском законопроєкту, який просуває Трамп, через можливе збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Цей документ містить низку політичних ініціатив, включаючи податкові зміни та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Американський лідер додав, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь Маск назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.

Маск раніше був впливовим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах у листопаді 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.

Діяльність Маска, яка призвела до скасування тисяч робочих місць у федеральному уряді та скорочення мільярдів доларів іноземної допомоги, викликала збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації президента Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчувався в кінці травня, оскільки за законодавством США особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.