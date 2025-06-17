Трамп і Ізраїль проти ядерної програми Ірану: нові загрози та реакції

Як повідомляє Twitter-акаунт Джей Ді Венса

Джей Ді Венс, віцепрезидент США, висловив думку, що президент Дональд Трамп “може вжити додаткових заходів” проти Ірану, щоб запобігти завершенню створення ядерної зброї. Цю інформацію Венс оприлюднив у соціальній мережі X.

Венс зазначив, що Трамп “показав велику стриманість”, зосередивши зусилля американських збройних сил на захисті військових та громадян США.

“Він (Трамп – ред.) може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном. Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні. І можу запевнити вас, що він зацікавлений лише у використанні американських військових для досягнення цілей американського народу. Що б він не робив, це його основна мета”, – Джей Ді Венс

Раніше Трамп заявив, що США “контролюють небо” над Іраном, закликав іранську владу “здаватися” та повідомив, що знає, де перебуває лідер Ірану Алі Хаменеї. Він також додав, що Америка “не має наміру знищувати його, поки що”.

Крім того, Трамп достроково залишив саміт G7. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Трамп покинув захід через ініціативу щодо переговорів між Іраном та Ізраїлем для досягнення миру, проте Трамп спростував цю інформацію.

17 червня Трамп закликав терміново залишити столицю Ірану Тегеран і заявив, що Іран мав підписати ядерну угоду. Раніше, 15 червня, він висловив намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.