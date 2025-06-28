Весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції: розкіш і протести

Про це пише Associated Press

Джефф Безос, засновник Amazon, та телеведуча Лорен Санчес офіційно стали подружжям у Венеції. Святкування тривало три дні на острові Сан-Джорджо-Маджоре, де були вжиті посилені заходи безпеки через протести місцевих жителів. Цю інформацію підтвердили численні джерела, зокрема Associated Press, Reuters та журнал People.

На весільній церемонії зібралося близько 250 гостей, серед яких були такі зірки, як Опра Вінфрі, Леонардо ДіКапріо з моделлю Вітторією Черетті, Білл Гейтс, Іванка Трамп із Джаредом Кушнером, родина Кардашян-Дженнер, модельєр Томмі Гілфіґер та королева Йорданії Ранія. Музичним супроводом свята стала пісня “Can’t Help Falling in Love” у виконанні Маттео Бочеллі.

Лорен Санчес вразила всіх у сукні від Dolce & Gabbana, над якою працювали понад 900 годин. Її образ був натхненний актрисою Софі Лорен і доповнений мереживом та перламутровими гудзиками. Святкування включало гала-вечір у монастирі Madonna dell’Orto та фінальну вечірку з виступами Елтона Джона і Lady Gaga.

Після весільної церемонії 55-річна Лорен Санчес змінила своє ім’я в Instagram на Lauren Sánchez Bezos, поділившись першим весільним фото.

Очільник Венеційського регіону Лука Зайя оцінив вартість весільного святкування у 46,5-55,6 мільйонів доларів. Аеропорти Венеції готувалися прийняти близько 90 приватних літаків, на яких прибули зірки шоу-бізнесу, фінансисти та політики.

Протести проти розкоші та позиція місцевих жителів

Свято викликало суперечки серед місцевих активістів. Понад 90 приватних літаків, супер’яхта Безоса та масштаб події стали причинами протестів з гаслами “Kisses Yes, Bezos No”. Протягом тижня у Венеції проходили акції під гаслом “No Space for Bezos” (“Немає місця Безосу”), а містом були розклеєні плакати та банери з цим закликом.

Протестувальники підкреслюють, що їхня позиція не є протестом проти весілля, а проти безконтрольного багатства, контролю над медіа та приватизації публічних просторів, а також надмірного способу життя у розкоші.

“Ми не проти весілля Безоса і Санчес, а проти безконтрольного багатства, контролю над медіа та наростальної приватизації публічних просторів.” – Представники протестувальників

Місцеві жителі вказують на важливі проблеми, такі як погіршення клімату, надмірний туризм у Венеції та соціальну нерівність. Водночас міський голова Венеції зазначив, що ця подія принесла економічну вигоду місту, а Безос пожертвував до двох мільйонів євро на підтримку місцевої громади.