Співачка та композиторка Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, очолила список українських музикантів з найбільшою кількістю прослуховувань на платформах Spotify, Apple Music та YouTube. За даними лейблу Nova Music, у 2024 році її пісні були прослухані 499,9 млн разів.

Про це пише Forbes.

Найбільшу кількість прослуховувань зібрала композиція Teresa & Maria, яка стала найпопулярнішою як на Apple Music, так і на Spotify.

За словами директора Jerry Heil і співзасновника Nova Music Тараса Себестяновича, великий успіх також принесли такі пісні, як “#Пошта”, “Козацькому роду”, “Три Полоси”, “Подоляночка”, Kupala та “Губи у губах”.

Найбільше прослуховувань пісні Jerry Heil надійшло з України, далі йдуть Польща, США, Німеччина та Великобританія. Окрім популярних треків, значний вклад у її впізнаваність внесли виступи на Євробаченні, участь у фестивалях і подіях з великою авдиторією, а також вступ до Академії “Ґреммі”.

Загалом ТОП-10 найпопулярніших українських артистів, серед яких також Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров і Yaktak, зібрали майже 2,9 млрд прослуховувань у 2024 році на Spotify, Apple Music та YouTube.