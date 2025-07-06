Джессіка Фішлок – друга найстарша дебютантка жіночого Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Джессіка Фішлок, 38-річна півзахисниця збірної Вельсу, стала другою найстаршою футболісткою в історії, яка дебютувала на жіночому чемпіонаті Європи з футболу. Валлійка наблизилася до рекорду українки Олени Мазуренко, що тримається з 2009 року.

Цей турнір став історичним для жіночої збірної Вельсу, адже команда вперше пробилася до фінальної частини континентальної першості. Дебютний матч Вельс провів проти Нідерландів у четвертий день змагань групи D. Джессіка Фішлок вийшла на поле у віці 38 років і 172 днів, провівши на полі 64 хвилини.

Таким чином, Фішлок стала другою найстаршою футболісткою, яка дебютувала на жіночому Євро. Віковий рекорд належить українці Олені Мазуренко, яка дебютувала на Євро-2009 у 39 років і 303 дні.

Джессіка є найстаршою гравчинею на Євро-2025 серед усіх учасників. Окрім неї, на турнірі також виступає захисниця збірної Швеції Лінда Сембрант, якій 38 років і 51 день.

Найстарші гравчині на Євро-2025 (станом на 6 липня)

Джессіка Фішлок (Вельс) – 38 років і 173 дні

Лінда Сембрант (Швеція) – 38 років і 51 день

Надя Надім (Данія) – 37 років і 184 дні

Лінда Селлстрем (Фінляндія) – 36 років і 355 днів

Санне Троельсгор (Данія) – 36 років і 324 дні

Стартовий матч Вельсу на Євро-2025 завершився розгромною поразкою від Нідерландів з рахунком 0:3. Перший гол валлійки пропустили на третій компенсованій хвилині першого тайму, а ще два – невдовзі після перерви.

“Нам важко прийняти цей результат. Вони [Нідерланди] – чудова команда, але ми були трохи розчаровані, що не дійшли до перерви з рахунком 0:0, оскільки, я думаю, це б дійсно змінило динаміку. Але ми багато чому навчилися. Ось що таке грати на найвищому рівні: ти на мить вимикаєшся, і тебе карають фантастичними голами. Це урок для нас, і нам просто потрібно перегрупуватися та підготуватися до матчу з Францією”, – сказала Фішлок після гри.

Збірна Вельсу проведе наступний матч у середу, 9 липня, проти збірної Франції. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.