Сенсаційна поразка Джессіки Пегули в першому колі Вімблдону-2025

Як повідомляє BBC Sport у своїй статті за повідомленням

Джессіка Пегула, третя ракетка світу, зазнала сенсаційної поразки у першому колі Вімблдону, програвши італійці Елізабетті Коччаретто, яка займає 116-у позицію в світовому рейтингу. Це вже друга поспіль невдача для американки на Грендслемах проти тенісисток, що не входять до топ-100.

Перед початком Вімблдону Пегула мала статус переможниці трав’яного турніру в Бад-Гомбурзі, де в фіналі обіграла колишню першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Однак у матчі проти Коччаретто, з якою вона раніше вигравала на трав’яних кортах, американка не змогла повторити свій успіх.

У першому сеті Коччаретто поступалася 1:2, але зуміла зробити брейк на подачі Пегули, після чого виграла чотири гейми поспіль, завершивши партію з рахунком 6:2. У другому сеті тенісистки почали з паритету, але ключовим моментом став сьомий гейм, де Коччаретто знову здобула брейкпойнт і виграла сет 6:3.

Матч тривав 59 хвилин, за які Пегула зробила один ейс, тоді як її суперниця відзначилася двома. Коччаретто також мала перевагу за віннерами – 17 проти 5, а також допустила менше невимушених помилок – 19 проти 24.

Ця поразка стала найгіршим результатом для Пегули у сезоні. Востаннє вона вилітала в першому колі Грендслему на Ролан Гаррос у 2020 році, програвши Аріні Сабаленко. Вона також повторила свій найгірший результат на Вімблдоні, де в 2019 році також не змогла пройти далі першого кола.

Коччаретто здобула свою першу перемогу над тенісисткою з топ-5 рейтингу та другу в матчах проти представниць топ-10.

“Це, безумовно, мабуть, найгірший результат, який я мала за весь рік. Я вигравала багато матчів. Річ у тому, що потрібно зібрати себе на два тижні. Іноді не зовсім виходить, коли це потрібно” – Джессіка Пегула, BBC Sport

“Я не програвала перший раунд Грендслему дуже давно, так що це відстій. Колись у мене були проблеми з тим, щоб пройти перший раунд. [І тоді я це вирішила тим, що], коли в мене був дуже важкий матч, просто сказала собі, що я закінчила програвати перші раунди, та не програю цього разу” – Джессіка Пегула

Пегула стала вже сьомою сіяною тенісисткою, яка вибула з Вімблдону в першому колі, і третьою представницею з топ-10, після китаянки Цінь Вень Чжен та іспанки Паула Бадоса.

Сіяні тенісистки, які поступилися в першому колі Вімблдону-2025:

Джессіка Пегула (США, 3)

Цінь Вень Чжен (Китай, 5)

Паула Бадоса Хільберт (Іспанія, 9)

Кароліна Мухова (Чехія, 15)

Єлєна Остапенко (Латвія, 20)

Марта Костюк (Україна, 26)

Маккартні Кесслер (США, 32)

Хто така Джессіка Пегула?

Джессіка Пегула – 31-річна американська тенісистка, яка займає третю позицію в світовому рейтингу. Вона стала фіналісткою US Open-2024, де програла Аріні Сабаленко. Найкращий результат Пегули на Вімблдоні – чвертьфінал у 2023 році. У 2025 році вона вшосте зіграла в основній сітці цього турніру.

Пегула є дев’ятиразовою чемпіонкою турнірів WTA в одиночній сітці, а в 2025 році виграла три з п’яти фіналів: в Остіні, Чарльстоні та Бад-Гомбурзі.