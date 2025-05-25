Джо Байден вперше після діагнозу раку простати: новини 2025

Про це повідомила дружина Джо Байдена Джилл Байден у її Instagram, передає NBC News.

Джо Байден, колишній президент США, вперше з’явився на публіці після оголошення про свій діагноз – агресивну форму раку простати. Цю новину повідомила його дружина, Джилл Байден, через свій Instagram, згідно з інформацією NBC News. Байден відвідав святкування випускного свого онука Роберта Хантера Байдена II в штаті Коннектикут разом із родиною.

18 травня 2025 року прес-секретар 46-го президента США оголосив про виявлення агресивного раку простати у Байдена. Проте, хвороба виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє контролювати стан здоров’я політика.

Після оголошення діагнозу, чинний президент США Дональд Трамп висловив побажання швидкого одужання своєму попереднику. Однак, 19 травня Дональд Трамп-молодший висловив сумніви щодо того, як Джилл Байден, докторка педагогічних наук, могла не помітити хворобу свого чоловіка.

Дональд Трамп також висловив думку, що інформація про рак простати Байдена могла бути навмисно прихована. Він припустив, що медична команда експрезидента або сам Байден намагалися замовчувати хворобу та можливе зниження когнітивних функцій під час його перебування на посаді. Трамп також поставив під сумнів компетентність лікаря, який проводив медичний огляд Байдена у медичному центрі Волтера Ріда.

У відповідь на ці звинувачення, речник Байдена, Кріс Мігер, спростував інформацію про замовчування діагнозу. Він зазначив, що останній тест на рівень антигену простати (PSA), який є стандартним для виявлення раку простати, Байден проходив у 2014 році, і повторних тестів не проводили до 2025 року.