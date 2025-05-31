Джо Байден вперше виступив після діагнозу раку простати

Про це повідомляють NBC News.

30 травня колишній президент США Джо Байден вперше виступив публічно після оголошення про свій діагноз рак простати. Ця подія відбулася у Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі, штат Делавер, на честь Дня пам’яті.

У своїй промові Байден згадав про свого покійного сина Бо, який служив у Національній гвардії армії Делаверу та брав участь у військових діях в Іраку. Він уникнув політичних тем, зосередившись на важливості єдності у війську, незважаючи на політичні розбіжності в країні.

Після виступу Байден поспілкувався з журналістами, запевнивши, що почувається добре і що його лікування викликає оптимізм.

“Очікується, що ми зможемо це подолати.” – Джо Байден

Він також повідомив, що вже розпочав курс лікування, який включає прийом таблеток.

На запитання про звинувачення у приховуванні погіршення стану під час перебування на посаді, Байден пожартував:

“Ви бачите, що я психічно недієздатний і не можу ходити.” – Джо Байден

Також колишній президент відповів на критику демократів, які сумнівалися у його готовності балотуватися на другий термін:

“Чому ж тоді вони не балотувалися проти мене? Я міг би їх перемогти.” – Джо Байден

Це вже друга публічна поява Байдена після оголошення про його хворобу. Раніше він відвідав випускний свого онука у Коннектикуті.

Діагноз Джо Байдена

18 травня 2025 року речник Байдена оголосив, що у політика виявили агресивну форму раку простати. Проте хвороба виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати її розвиток.

Дональд Трамп, чинний президент США, побажав Байдену швидкого одужання. Однак його син, Дональд Трамп-молодший, висловив сумніви щодо того, як дружина Байдена, докторка Джилл Байден, могла не помітити хворобу чоловіка.

Звинувачення у замовчуванні

Дональд Трамп заявив, що хтось намагався приховати інформацію про стан здоров’я Байдена, припускаючи, що діагноз раку простати та зниження когнітивних функцій могли бути замовчані під час його президентства.

Він також поставив під сумнів компетентність лікаря, який оглядав Байдена у центрі Волтера Ріда, та висловив сумніви щодо розумових здібностей колишнього президента.

У відповідь речник Байдена, Кріс Мігер, спростував ці звинувачення, зазначивши, що останній тест на рівень антигену PSA, який є стандартом для виявлення раку простати, у Байдена проводили у 2014 році, а наступний тест відбувся лише у 2025 році.