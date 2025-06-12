Рукописний лист Джона Леннона 1962 року на аукціоні Christie's

Про це повідомляє The Guardian.

На аукціоні Christie’s буде представлений рукописний лист Джона Леннона, написаний у 1962 році його майбутній дружині Синтії Павелл. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

Оцінка листа коливається в межах 30–40 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 40,7–50,4 тисячі доларів). Леннон працював над цим листом протягом п’яти ночей після концертів The Beatles у Гамбурзі в квітні 1962 року, адресуючи його Синтії, з якою одружився в серпні того ж року. У 1991 році Синтія продала цей лист шведському колекціонеру.

Томас Венніг, голова відділу книг і рукописів Christie’s, зазначив, що цей лист має особливий характер, відрізняючись від пізніших, більш обережних і проповідницьких листів музиканта. Це дає можливість заглянути в ранню історію гурту, зокрема в період їхнього перебування в Гамбурзі, що, на думку Венніга, було важливим етапом у розвитку The Beatles.

Лист містить дуже особисті висловлювання, зокрема 21-річний Леннон пише:

“Я кохаю тебе, кохаю тебе і сумую за тобою, як божевільний… Хотів би я бути на шляху до твоєї квартири з недільними газетами, шоколадними цукерками і стояком”.

У листі також є згадки про інших учасників гурту. Леннон, наприклад, згадує Пола Маккартні:

“Пол стрибає у мене на голові (він лежить на двоярусному ліжку зверху і хропе)…”

Лист завершується словами, адресованими Синтії:

“Я люблю тебе, будь ласка, чекай на мене, не сумуй і старанно працюй, будь розумною маленькою Сін Павелл”.

Джон Леннон і Синтія Павелл познайомилися в коледжі в 1958 році. Вони одружилися в серпні 1962 року, а в квітні наступного року у них народився син Джуліан.

Пара розлучилася в 1968 році через подружню зраду Леннона з Йоко Оно. Синтія пізніше стверджувала, що протягом їхнього спільного життя Леннон вчиняв над нею фізичне насильство.

У 1978 році Синтія випустила книгу мемуарів “Поворот Леннона”, а в 2005 році – біографію “Джон”. Вона також неодноразово організовувала аукціони з пам’ятними речами, пов’язаними з Ленноном.

Нещодавно на аукціоні були представлені особисті речі режисера Девіда Лінча, серед яких понад 400 предметів, включаючи реквізит з фільмів, сценарії незавершених проектів, гітару та золоту статуетку Будди.