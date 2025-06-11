Біографічний фільм про Снуп Доґґа з Джонатаном Девіссом у головній ролі

Про це повідомляє Variety.

Джонатан Девісс, американський актор, отримав головну роль у біографічному фільмі про відомого репера Снуп Доґґа, який створює студія Universal. Дата виходу стрічки поки що не оголошена, про що повідомляє Variety.

Девісс здобув популярність завдяки ролі Папи Гейворда у серіалі Netflix “Зовнішні мілини”, перший сезон якого вийшов у 2020 році, а фінальний п’ятий сезон з’явиться незабаром. Також актор зіграв у підлітковій чорній комедії “Зробімо помсту”.

Ідея створення біографічного фільму про Снуп Доґґа була озвучена у 2022 році. Донна Ленґлі, голова Universal, поділилася своїми думками про це:

“Життя і спадщина Снуп Доґґа роблять його однією з найцікавіших і найвпливовіших ікон у популярній культурі”.

Вона зустрілася з репером незабаром після його придбання Death Row Pictures, де почула його історію безпосередньо від нього.

Хоча фільм ще не має назви, відомо, що продюсерами виступлять сам Снуп Доґґ, Браян Ґрейзер та президентка Death Row Pictures Сара Рамакер. Ця стрічка стане першим спільним проєктом Death Row Pictures та Universal.

Режисером фільму буде Крейґ Брюер, відомий за такими роботами, як “Метушня і рух” (2005) та “Моє ім’я Долемайт” (2019). Він планує внести зміни до сценарію, написаного Робертом Коулом, який також працював над сценаріями обох частин “Чорної Пантери” (2018, 2022).

Цей байопік не стане першим проектом Universal у цьому жанрі. У 2015 році вийшов фільм “Просто із Комптона”, де також з’являвся персонаж Снуп Доґґа, якого зіграв Лейкіт Стенфілд. Ця стрічка зібрала понад 200 мільйонів доларів у прокаті та була номінована на “Оскар” у категорії “Найкращий оригінальний сценарій”.

Снуп Доґґ: коротка біографія

Снуп Доґґ, справжнє ім’я Кальвін Кордозар Бродус-молодший, народився у Каліфорнії у 1971 році. Він розпочав свою музичну кар’єру у 1992 році, а вже наступного року випустив свій дебютний альбом Doggystyle, який очолив чарт Billboard 200. У 1995 році він заснував студію звукозапису Doggy Style Records, а у 2022 році став власником лейблу Death Row Records.

Снуп Доґґ вважається одним з найуспішніших реперів в історії, продавши понад 23 мільйони альбомів у США та більше 35 мільйонів по всьому світу. Він має численні нагороди, включаючи American Music Awards, спортивну премію “Еммі”, а також 17 номінацій на “Ґреммі”.