Йорданія відкрила повітряний простір після напруженості між Ізраїлем та Іраном

Про це

Reuters з посиланням на комісію цивільної авіації.

14 червня вранці Йорданія відновила свій повітряний простір після тимчасового закриття, яке було запроваджено через загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомила комісія цивільної авіації, згідно з інформацією Reuters.

Напередодні, 13 червня, авіакомпанії почали уникати польотів над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією через загрозу безпеці в регіоні, що виникла після ізраїльських авіаударів по іранських цілях. Йорданія, яка межує з Ізраїлем та Іраком, закрила свій повітряний простір, що призвело до перенаправлення деяких рейсів. Наприклад, літак Emirates, що вилетів з Манчестера, змінив маршрут на Стамбул, а Flydubai з Белграда – на Єреван.

Авіакомпанія Flydubai також призупинила рейси до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. Інші авіаперевізники також змушені були змінити свої маршрути або повернутися назад. Qatar Airways скасувала два рейси до Дамаска.

Станом на 7:30 (05:30 за Гринвічем) 14 червня Йорданія знову відкрила свій повітряний простір для польотів.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав удару по Ірану, заявивши про “точний превентивний удар” по численних військових об’єктах, спрямованих на знищення ядерної програми Ірану. У відповідь Іран запустив безпілотники, які були перехоплені ізраїльськими силами.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Країни, такі як Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.