Звільнення журналіста Владислава Єсипенка з російського ув’язнення в Криму

Про це проєкт “Крим.Реалії”.

Владислав Єсипенко, журналіст проєкту “Крим.Реалії” (“Радіо Свобода”), який провів більше чотирьох років у російському ув’язненні, нарешті отримав свободу і залишив окупований Крим. Цю інформацію підтвердив проєкт “Крим.Реалії”.

Президент і генеральний директор “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” Стівен Капус висловив вдячність урядам США та України за їхні зусилля, спрямовані на повернення журналіста додому, а також міжнародній спільноті за підтримку.

“Понад чотири роки Владислава свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада”, – Стівен Капус

Владислав Єсипенко став одним із “10 найтерміновіших” випадків порушення свободи преси, згідно з переліком, складеним міжнародною коаліцією медіаорганізацій One Free Press Coalition.

Як позаштатний журналіст “Крим.Реалії”, Єсипенко висвітлював соціальні та екологічні питання, а також проводив опитування серед кримчан. Його затримали ФСБ Росії 10 березня 2021 року за звинуваченням у шпигунстві на користь України та зберіганні “саморобного вибухового пристрою” в автомобілі.

На засіданні “суду” в Сімферополі, де був присутній незалежний адвокат, Єсипенко заявив про тортури, які він зазнав від російських спецслужб. Головний редактор видання “Ґрати” Антон Наумлюк повідомив, що журналіста катували струмом.

16 лютого 2022 року окупаційний Сімферопольський районний суд засудив Єсипенка до шести років ув’язнення в колонії загального режиму та штрафу в 110 тисяч рублів (приблизно 39 600 грн). 18 серпня 2022 року Верховний суд Криму зменшив термін ув’язнення журналісту на рік.

Владислав Єсипенко відбував п’ять років у колонії загального режиму, де з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому ускладнювали комунікацію з зовнішнім світом.

У Керченській виправній колонії №2 за ним уважно стежили, а адміністрація регулярно викликала його на бесіди, попереджаючи не говорити зайвого адвокату та родині.

У жовтні 2024 року народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що Владиславу Єсипенку намагаються підготувати другий термін ув’язнення. Наприкінці жовтня його дружина Катерина розповіла про посилення морального тиску на чоловіка, що негативно впливало на його психологічний стан.

У листопаді 2024 року правозахисна організація Freedom Now подала петицію до Робочої групи ООН з питань безпідставних затримань, в якій зазначила численні порушення прав Єсипенка, пов’язані з виконанням його професійних обов’язків у Криму.