Про це повідомила дружина актора Келлі МакМегон, передає Deadline.

Джуліан МакМегон, відомий австралійський актор, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах “Усі жінки – відьми” (“Зачаровані”), “Фантастична четвірка” та “ФБР: Найбільш розшукувані”, помер 2 липня у Флориді. Йому було 56 років, і його смерть стала наслідком тривалої боротьби з раком. Про це повідомила його дружина Келлі МакМегон.

“З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан МакМегон, мирно помер цього тижня після відважних зусиль у боротьбі з раком.” – Келлі МакМегон

У актора залишилася донька Медісон “Медді” МакМегон. Джуліан народився 27 липня 1968 року в Сіднеї, Австралія. Його батько, Біллі МакМегон, займав посаду прем’єр-міністра Австралії з 1971 по 1972 рік.

Кар’єру Джуліан розпочав як модель, а згодом перейшов до акторства. Він здобув популярність завдяки головній ролі в австралійському серіалі “Сила, пристрасть” у 1989 році, а також знімався у серіалі “Додому і в дорогу”. У 1992 році він дебютував у повнометражному кіно у фільмі “Вологе і дике літо!”.

Після переїзду до Голлівуду, Джуліан продовжив свою акторську кар’єру, зокрема, зіграв у денному серіалі “Інший світ” на NBC у 1993 році. Потім він став постійним актором кримінальної драми “Профайлер”, яка тривала чотири сезони.

Найбільшу популярність йому принесла роль Коула Тернера у надприродній драмі “Зачаровані” (“Усі жінки – відьми”) на каналі WB, де він знімався три сезони. Пізніше МакМегон зіграв доктора Крістіана Троя у драмі про пластичну хірургію Nip/Tuck, що йшла на FX протягом шести сезонів і принесла йому номінацію на “Золотий глобус”.

Джуліан також був зіркою серіалу “Найбільш розшукувані” на CBS, де грав лідера команди ФБР Джесса Лакруа протягом трьох сезонів до березня 2022 року. Окрім цього, він знімався у серіалі “Втікачі Марвел” на Hulu.

У кіно МакМегон найбільш відомий роллю Доктора Дума у фільмах “Фантастична четвірка”. Серед інших його робіт – “Передчуття”, “Червоний”, “Параноя”, “Ти – не ти”, “Свінг-сафарі” та “Серфер 2024” з Ніколасом Кейджем, прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі.

Останньою роллю актора стала роль австралійського прем’єр-міністра у детективному серіалі “Резиденція” на Netflix.

“Моє серце розбите. Джуліан МакМегон був чарівним. Ця посмішка. Цей сміх. Цей талант. Його присутність. Він заходив у кімнату і запалював її – не тільки харизмою, але й добротою. Пустощами. Душевним розумінням. Ми провели роки разом у “Зачарованих” – роки сцен, історій і так багато проміжних моментів. Він дав мені змогу почуватися в безпеці як акторці.” – Алісса Мілано